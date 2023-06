Coffeeshop twee weken dicht na explosie, eerder nog geen problemen bij deze zaak

Mijn Tuin In haar moestuin ontdekte Hélène nog maar eens hoe innig mens en natuur verbonden zijn

Hélène van Oosterbosch tuiniert nu bijna drie jaar bij tuinvereniging Zonnegaarde aan de Erasmusweg in Den Haag. Naast het verzorgen van haar eigen tuin zit ze ook in het bestuur en in de commissie Natuurlijk Tuinieren, iets dat hoog in het vaandel staat op de Zonnegaarde. Hoe goed ze hier scoren op het gebied van natuurlijk tuinieren is deze zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur te bewonderen tijdens de Ecotuindagen van Velt.