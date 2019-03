Coffeeshops moeten beter verspreid worden over de stad

Een coffeeshop in je straat is niet altijd een feest. Bezoekers lopen er af en aan en om een of andere reden kunnen zij vaak ook heel slecht parkeren. Omwonenden hebben dan overlast van dubbel- of ronduit slecht geparkeerde auto's.



Sommige coffeeshophouders begrijpen dat zij hun buurt nodig hebben als zij hun zaak willen behouden. Net als alle andere middenstanders is een goede verstandhouding met de buurt van levensbelang. Als de overlast dan een keer uit de hand loopt, kan je elkaar aanspreken, zonder tussenkomst van politie of advocaten.



Maar dan nog is er sprake van overlast als er te veel coffeeshops bij elkaar zitten. In Den Haag is daar op een paar plaatsen sprake van. Zo zal de Weimarstraat altijd een beetje morsig blijven zolang de wietlucht van de vele coffeeshops er altijd te ruiken is. Datzelfde geldt voor de Witte de Withstraat in het Zeeheldenkwartier, waar de coffeeshops meer aanloop hebben dan een tuincentrum op een eerste lentedag. Het is daarom een goed idee van GroenLinks om die coffeeshops beter over de stad te verspreiden. Omdat er ook in Loosduinen, het Statenkwartier of de Schilderswijk joints worden gerookt, is het logisch als die daar ook worden verkocht.



Wel is het de vraag hoe zo'n verhuizing in gang moet worden gezet. Is dat wel een taak voor de gemeente? Misschien dat er iets te regelen valt met bestemmingsplannen. Maar mocht het komen tot een verhuizing van een aantal coffeeshops, dan is het wel meteen zaak om aan die nieuwe vestigingen wat voorwaarden te stellen. De eis dat er een vast aantal parkeerplekken op eigen grond aanwezig is en er geen woningen in de directe omgeving zijn, zou bijvoorbeeld helpen. Coffeeshops horen bij een stad en het is aan de eigenaren en de gemeente om de overlast van de bezoekers tot een minimum te beperken.



Als de eigenaren klagen dat zij een eventuele verplichte verhuizing niet kunnen betalen, moeten ze dat wel hard maken met hun boekhouding op tafel. Want handel in softdrugs heeft de naam nogal winstgevend te zijn.



