Coldcasezaken heropend: wie weet meer over de dood van deze Hagenaars?

De politie heropent drie Haagse coldcasezaken: de dood van Peternella Hanegraaff, die op 17 maart 1996 in haar woning werd gevonden, de dood van Cornelia van den Bergen-Groenewold, die op 20 april 1991 in haar slaapkamer werd gevonden, en de dood van Jan de Niet, die op 21 mei 1990 werd gevonden in het Haagse Bos. In de drie zaken wordt 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing in de zaken.

Peternella Hanegraaff (75) werd in 1996 dood in haar woning aan de Ahornstraat in de Haagse Bomenbuurt aangetroffen. Ze was gewurgd. Volgens de politie zou ze enkele dagen in haar woning hebben gelegen. De vrouw was een bekend gezicht in de wijk: ze bezocht regelmatig dansavonden en volgens buurtbewoners kletste ze graag. De politie heropent deze zaak om hopelijk eindelijk antwoorden te vinden voor de familie.

Ook de licht dementerende Cornelia van den Bergen-Groenewold (81) werd dood gevonden in haar woning aan de Deimanstraat in Laak. Buren zagen dat haar deur openstond en haar wandelstok in de gang lag. Daarop belden zij direct de politie, die haar dood en vastgebonden in haar slaapkamer op de eerste etage aantrof. Haar woning was overhoop gehaald. De familie leeft nog steeds in onzekerheid.

Haagse Bos

De zaak rond de dood van Jan de Niet (30) in 1990 is eveneens heropend. Hij werd zwaar bebloed op de Leidse Straatweg in het Haagse Bos aangetroffen. De Niet was met messteken om het leven gebracht. In zijn auto, die op een voetpad vlakbij stond, werden bloedsporen aangetroffen.

Waarom De Niet is gedood, is nog onduidelijk. Hij was in februari 1990 een garagebedrijf begonnen in de Heemraadstraat in Den Haag, woonde in Scheveningen en stond daar bekend als een vriendelijke man.

Coldcasekalender