Collectebus voor goede doel van de muur gerukt en meegenomen uit Albert Heijn XL

Albert Heijn heeft de bus weer opgehangen in de winkel. In maart is de dierenambulance wederom het uitgekozen goede doel in de supermarkt. De dierenverzorgers vragen om een steuntje in de rug voor mensen die wat cash of statiegeld kunnen geven. ‘We hebben het hard nodig. Help ons de dieren helpen. Namens de dieren, dankjewel!’