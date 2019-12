Collectecontainer van Leger des Heils in brand gestoken in Scheveningen, in Duindorp gaan parkeermeters in vlammen op

In Scheveningen zijn meerdere containers in brand gestoken. Voornamelijk afvalcontainers gingen in brand, maar ook een container met daarin schoenen en kleding voor het Leger des Heils.



Het is al sinds het begin van deze maand onrustig in Den Haag. Voornamelijk jongeren begonnen met rellen nadat bekend werd dat de vreugdevuren op het strand dit jaar niet doorgaan. De onrust begon in Duindorp, maar sloeg daarna ook over naar wijken als Laak, Schilderswijk en Escamp. De gemeente maakte vorige week bekend dat de schade aan een in brand gestoken ondergrondse container zo’n 3.500 euro bedraagt.