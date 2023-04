Collectief warmtenet op de schop na jarenlange storingen: ‘Bewoners hebben gewoon recht op warm water’

update Bewoners Transvaal zitten al dagen bibberend thuis: ‘Niemand wil ons helpen’

Bewoners van de Haagse wijk Transvaal zijn wanhopig. De verwarming in hun woningen valt dagelijks urenlang uit. Sommige gezinnen, waarvan enkelen met kleine kinderen, zitten zelfs al dagen in de kou. De problemen zouden worden veroorzaakt door een lekkage in de wijk, waardoor het water wegvloeit. Maar niemand wist waar het lek was.