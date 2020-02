Collega’s beschouwden het als een grote eer als André hun flaporen en onderkinnen haarfijn had uitvergroot

Video Joey Lee brengt op z’n tachtigste gewoon een rock-’n-roll­plaat uit: ‘Ik blijf jong door muziek’

17:04 Old rockers never die en er is niemand die dat beter bewijst dan Joey Lee. Hij is tachtig jaar oud maar bracht afgelopen zondag gewoon een nieuwe cd uit. En hij is nog lang niet uitgerockt: ,,Ik blijf jong door muziek.’’