College Leidschendam-Voorburg: 'Vuil weer wekelijks ophalen'

Verder pleit het college voor gratis vervoer met het openbaar vervoer voor 65-plussers die in het bezit zijn van een Ooievaarspas. Ook is het de bedoeling dat parkeren gratis blijft en dat het damcentrum beter bereikbaar wordt. Daar moet bovendien meer parkeergelegenheid komen, zo is het college van mening.

Portefeuilles

Vijf weken

De gesprekken zijn gevoerd onder leiding van formateur Jan Anthonie Bruijn (VVD). De VVD heeft de gemeenteraadsverkiezingen in maart gewonnen. Nèt voor Gemeentebelangen/GBLV sleepten de liberalen de meeste stemmen binnen. In de vorige raadsperiode was dat andersom.

In volledige ‘radiostilte’ is er door de partijen vergaderd en gesproken. De reuring tijdens die onderhandelingen kwam van de nieuwe oppositie van GBLV, D66 en GroenLinks. Deze buiten de coalitie gehouden partijen spraken twee weken geleden harde woorden over hun oude coalitiepartner PvdA. Volgens Bianca Bremer van GBLV liegt de PvdA dat de socialisten geen andere keus hadden dan aan te schuiven bij VVD, CDA en ChristenUnie-SGP, omdat GBLV zou hebben geëist dat hun hele verkiezingsprogramma in het nieuwe beleid moest worden opgenomen. ,,Er zijn geen breekpunten’’, zette GBLV op papier. Ook D66 en GroenLinks, die in het vorige college met de PvdA in het gemeentebestuur zaten, vinden voortzetting van de progressieve coalitie vanzelfsprekender dan de nieuwe coalitie die een minderheid heeft in de gemeenteraad en hekelen de rol van de PvdA.