Colman helpt vrouwen aan de perfecte muts

Toen Kim Colman (37) de slag van het haken te pakken kreeg, was er geen houden meer aan. Aanvankelijk gingen de vele kleurrijke sjaals en mutsen die ze haakte naar vrienden en familie. Totdat die allemaal voorzien waren en Colman besloot dat er iets moest gebeuren met de gestage stroom handwerk die ze maar bleef produceren. Ze huurde een marktkraam op de Haagse kerstmarkt en dat bleek een prima manier om haar winteraccessoires aan de man te brengen.



Of eigenlijk aan de vrouw, want de mutsen van Colman blijken vooral door vrouwen en meiden te worden gekocht. ,,Mannen willen geen gehaakte muts. Die willen een gebreide'', legt Colman uit aan de verslaggever die eerlijk gezegd het verschil tussen de twee niet kent. ,,Een gehaakte muts is wat losser en wat grover. Er zit, zeg maar, meer lucht in. Mannen kiezen doorgaans voor een minder kleurrijke en minder grove muts dan vrouwen. Die donkerblauwe, grijze of zwarte beanies die mannen vaak dragen zijn allemaal gebreid'', weet Colman die inmiddels menige vrouw aan de perfecte gehaakte muts geholpen heeft.



Achter haar kraam heeft ze talloze mensen haar mutsen zien passen. Daar leer je veel van. De ene muts is de andere niet. ,,Als je een klein gezichtje hebt, staat een muts met een omslag mooi. Maar als je een wat dikker hoofd hebt, zorgt een omslag juist voor te veel volume. Dan is een losser exemplaar dat aan de achterkant ruim valt (slouchy heet dat in mutsentermen) een beter alternatief. Slouchy is sowieso geliefd omdat het je haar niet platdrukt'', zegt Colman die haar mutsen maakt met garen van wol of acryl.



Een handgehaakte muts of sjaal blijkt een geliefd souvenir voor toeristen die Den Haag en Delft aan doen. ,,Licht van gewicht, past makkelijk in de rolkoffer, is nuttig en niet zo duur'' somt de maker de belangrijkste redenen op om als toerist met een muts naar huis te willen gaan. Twintig euro kost een gemiddelde, met de hand gehaakte, muts van Colman. Aan de muts zit een, ook handgemaakt, labeltje met de naam van de website (texandbilly.nl) waar ze al haar handwerk verkoopt omdat anders haar hele huis komt vol te liggen. Tex en Billy zijn de namen van de poezen met wie ze, samen met haar vriend, samenwoont.