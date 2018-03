Colorado Charlie moet herinnering aan beachclub De Karavaan uitwissen

Toen de broers een jaar geleden in gesprek raakten met Stefano Richetta (40) begonnen zich duidelijke contouren te vormen voor een andere koers. ,,Je voelde dat deze strandtent met zoveel potentie toe was aan een nieuwe impuls.” Richetta is deejay, organiseert feesten en richtte het stadsstrand in Amsterdam op. ,,In Amsterdam hebben we geen zee, maar wél een strand. Zand op de vloer, sloophouten tafels en stoelen, palmbomen, cocktailtjes, goed eten. Van tasty bites tot vegetarische schotels zoals een linzensalade. Dat wilde ik hier ook neerzetten.’’



Dit alles in een gelegenheid met de afwijkende vormgeving van een Romneyloods met enorme golfplaten. Op dit moment wordt er nog flink gebouwd - de opening staat gepland voor 8 april. ,,Binnen vind je hier straks een deejaybooth en in het midden een grote houten tafel. Er komen asymmetrische elementen van hout, cactussen en palmbomen, vuurpotten en schommelende barkrukken.” De ideeën van Richetta passen bij het gevoel dat Jesse en Ruud willen uitstralen. ,,Toch een beetje dat vrije strandgevoel.”



Als geen ander weten de mannen dat het Nederlandse weer een stempel kan drukken op evenementen. Maar door de hangarvorm kunnen strandliefhebbers bij weer of geen weer terecht in Colorado Charlie. Voor de vrijdagmiddagborrel La Terrazza en zondagmiddagfeesten met bekende deejays zoals Vaal en Agents of Time. Maar ook voor karaoke­avondjes.