Columnist stopt wegens 'islamofobie en seksisme'

Moslims worden hier over één kam geschoren, vinden de studenten. ,,Kun je je voorstellen hoe het is om als studente met hoofddoek les van een man te hebben, die denkt dat jij wordt onderdrukt?’’ zegt een van de initiatiefnemers. De vrouw wil anoniem blijven uit angst voor het kelderen van haar cijfers. Ze stelde de petitie op samen met een groep studenten uit de Gender Think & Do Tank van de hogeschool. ,,Deze actiegroep is opgericht naar aanleiding van een eerdere column van Faber uit 2015. Daarin schreef hij letterlijk afgeleid te zijn door de dikke tieten van studentes. Hij beschuldigt moslimmannen, terwijl hij er zélf voor zorgt dat vrouwen zich ongemakkelijk voelen.’’

Vrijheid

Faber is geschrokken van de storm van kritiek, ook op sociale media. ,,Met mijn blogs probeerde ik studenten kritisch te leren denken. Dat ik daarbij het scherpst van de snede opzocht is waar, maar mensen kwetsen was nooit de bedoeling.’’ Degenen die zich beledigd voelen biedt hij zijn ‘oprechte excuses’ aan. Tegelijkertijd benadrukt hij dat vrijheid van meningsuiting óók voor docenten belangrijk is. Door de ophef is zijn plezier in schrijven weg.



Het college van bestuur betreurt zijn keuze om te stoppen als columnist. ‘Het kunnen zeggen wat je denkt is een groot goed [...].Ook als meningen scherper worden, moeten wij het gesprek met elkaar durven voeren.’



Faber heeft in de ogen van het bestuur geen grens overschreden in zijn laatste column.