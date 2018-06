Comeback voor melk van Menken

Hun opa Ad was een ‘echte melkman’ met een boerderij en fabriek in Wassenaar. Ward (24), Daan (29) en Annelot (27) Menken woonden met hun ouders om de hoek. Ze waren nog klein toen zuivelbedrijf Menken eind jaren negentig werd overgenomen door ‘de grote jongens’ van Melkunie. Toch hebben ze er altijd over gefantaseerd het bedrijf van hun (overgroot)ouders ooit voort te zetten.



,,Al jaren maken we samen plannetjes aan de keukentafel”, vertelt Annelot. ,,Daar bleef het steeds bij, tot we een tijdje geleden besloten het gewoon te doen. We vinden dat melk sinds de verdwijning van Menken nooit meer écht lekker heeft gesmaakt. De smaak willen we terugbrengen.”



Menken was tot eind jaren negentig één van de grote particuliere melkfabrieken van Nederland. Het zuivelbedrijf hield vast aan de eigen processen en ging niet mee in de massaproductie van grote coöperaties. Na een lange concurrentiestrijd werd de fabriek in 1998 toch overgenomen door Melkunie.