Comedy club opent in Bleyenberg: Niet gelachen, geld terug

Even vragen aanNiet gelachen, geld terug. Dat is het motto van komiek Mino van Nassau. ,,Je moet ballen hebben om dat te doen.'' Vrijdag opent hij zijn eigen comedy club, Comedy City, in het magazijn van Bleyenberg.

Wat doet Comedy City in Den Haag?

,,Ik zit al een tijdje in het vak. Ik haal mijn inspiratie uit Amerika. Ik heb in 2016 de Funniest Person in the World awards in Los Angeles gewonnen. Toen dacht ik: hoe leuk zou het zijn om dit ook in mijn stad te hebben? Ik doe al tien jaar comedyshows en workshops voor bedrijven, maar ik wilde een comedyclub. Dus die beginnen we nu in Den Haag."

In Nederland hebben we al cabaret. Waarom hebben we ook nog comedy nodig?

,,Comedy en cabaret zijn heel verschillend. Cabaret duurt lang, het heeft een aanloop met een lied en daarna komt de grap. Bij comedy worden de grappen meteen gemaakt."

Hebben mensen ooit hun geld terug gevraagd?

,,Nee, nog nooit. Maar dat is de garantie die wij geven."

Hoe komen jullie in een magazijn terecht?

,,We zitten in de kelder van uitgaansgelegenheid Bleyenberg. Dat komt doordat we met ze samenwerken. Gasten kunnen eerst dineren en daarna bij ons aanschuiven. Zo zijn er meer restaurants bij ons aangesloten."

Wat doen jullie met de concurrentie?

,,Er is nog een andere comedyclub hier, maar dat is een 'open mic'. Wij zorgen dat we een goede line-up hebben met professionals. Bij ons heb je lachgarantie. Je moet ballen hebben om dat te doen. Dat kan alleen als je heel goede sprekers hebt. Het hele komende jaar zijn we al vol gepland. Als we succesvol zijn, kunnen we uitbreiden. Als we niet succesvol zijn, wordt dat lastig. Maar we zijn er om te blijven."