'Coming Out Day is nog niet overal gewoon'

Een aparte coming-outdag, waarom is dat nodig?



,,Omdat het goed is om één dag van het jaar stil te staan bij het gegeven dat er meer is dan alleen een hetero-normatieve samenleving. Meer dus dan de standaard samenleving van mannetje-vrouwtje.''



Maar het initiatief wordt wel steeds meer gedragen, gelet op de al 160 deelnemende gemeenten in het land.



,,Daar prijzen we ons vanzelfsprekend ook zeer gelukkig mee. Maar het is nog steeds ook in deze omgeving niet overal vanzelfsprekend om de regenboogvlag te hijsen. Van de negen gemeenten in de regio doen er nu vijf mee: Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Westland. Dus vier zijn zo ver nog niet.''



Mag je stellen dat Den Haag binnen de regio voorop loopt?



,,Dat denk ik wel ja. Coming Out Day heeft zich historisch gezien vanuit deze stad, waar wij niet voor niets zijn gevestigd, als een olievlek of liever regenboogvlek over de rest van de regio Haaglanden verspreid.''