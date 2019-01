COMM-directeur Tobias Walraven neemt ontslag

Een onderzoeksjournalist van Follow The Money concludeerde dat u miljoenen over de balk smeet bij de verbouwing van het museum. U zou beloond zijn met 180.000 euro per jaar en werd de best betaalde museumdirecteur van Nederland.

,,Ik heb duizenden uren gedraaid in die jaren en dat heeft een bedrag opgeleverd waar veel mensen moeite mee hebben. Dat mag, maar mij valt niets te verwijten. Het was overigens een managementvergoeding, niet te verwarren met een salaris. Afgesproken met onze raad van toezicht. Het gebouw was total loss toen ik in 2016 aantrad. We hadden bij regen 500 emmers nodig om het water op te vangen dat door het dak naar binnen kwam. Feit is ook dat ik een kleine aandeelhouder ben van de drie bedrijven die werk voor ons hebben gedaan. Maar er is geen geld daarvan in mijn zakken verdwenen.’’

U heeft evenwel gisteren uw ontslag aangeboden?

,,Mijn goede naam is aangetast en daarmee is het museum te zeer beschadigd geraakt. Het is vechten tegen de bierkaai. Ik heb zelf het initiatief genomen om mijn ontslag in te dienen, om de mensen die bij COMM werken en zich met hart en ziel inzetten te beschermen. Het museum moet weer in haar kracht komen. Daarom is het beter dat ik de luwte in ga en zorg dat het negatieve sentiment niet blijft kleven aan het museum.’’

Volledig scherm Tobias Walraven © Nicole Minneboo

Criticasters en omwonenden zeggen: ‘Walraven heeft het museum van de voormalige PTT afgebroken en hij verandert het in een partycentrum’.

,,Het is nog steeds een museum en dat blijft het ook. Dat heb je toch met eigen ogen gezien? Hier geen hossende mensen door de gangen. We tonen hier de collectie van onder meer de PTT, we organiseren seminairs en we verhuren zalen voor events en vergaderingen. Ik zie daar niets negatiefs in. Het is onderdeel van de bedrijfsvoering. Noodzakelijk ook, als je nul euro subsidie krijgt. We houden ons aan de afspraken in de statuten die stammen uit het oprichtingsjaar 1929; het laten ervaren van communicatie op het dagelijks leven en de eeuwigdurende zorg voor de collectie. Wij hebben hart voor die collectie.’’

De kritiek tergt u?

,,Ik voel me sterk, maar het doet wel pijn om afgebrand te worden. Juist de mensen die erbij stonden toen het museum verrampeneerde schreeuwen nu het hardst. Zoals Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de HSP, die nu verwijten maakt dat geld verkwist is. Hij kwam in 2017 na de verbouwing van ons pand, als wethouder, met een grote bos bloemen aan en stond hier met champagne te proosten. Hij gaf toen complimenten vanwege onze durf en lef.’’

U kwalificeert de verwijten als karaktermoord?

,,Het is een persoonlijke aanval. We hebben geen geld van fondsen misbruikt. We zijn een private instelling en alles hebben we betaald uit ons eigen vermogen. Ik heb nog nooit zoveel onzin gehoord als deze week.’’

Tegen de medewerkster van het museum die vertrouwelijke bedrijfsinformatie lekte naar Follow the Money wordt aangifte gedaan?

,,Er zijn een strafrechtelijke en een civielrechtelijke kant. Het civielrechtelijke is dat deze mevrouw de geheimhouding die in het contract met ons stond aan alle kanten heeft geschonden. Daar kunnen we haar aansprakelijk voor stellen en dat is inmiddels ook gebeurd. Onze advocaten zijn aan het onderzoeken onder welke noemer we strafrechtelijk aangifte moeten doen, zodat het Openbaar Ministerie kan bepalen of vervolging kan worden ingesteld.’’

Heeft deze medewerker erkend dat zij buiten haar boekje is gegaan ?

,,De journalist van het platform FTM is onzorgvuldig geweest en heeft per ongeluk zijn bron prijsgegeven. Hij heeft een mail naar ons gestuurd en daarin zat de hele mailwisseling met haar. We kregen, zeg maar, een onverwacht kadootje. Een geluk bij een ongeluk, maar het is natuurlijk ten hemel schreiend. Het betreft hier een medewerkster van wie we het zzp-contract niet zouden verlengen.’’

Quote In haatmails wensten onbekende personen mij de dood toe. Dat is gewoon freaky Tobias Walraven

U bent teleurgesteld?

,,Ik neem het hoog op. Net als de bedreigingen die ik kreeg na alle media-publicaties. In haatmails wensten onbekende personen mij de dood toe. Dat is gewoon freaky. In dit land zijn we op een hellend vlak terechtgekomen, waarbij mensen menen een vrijbrief te hebben om ongebreideld de meest vreselijke zaken aan te kondigen. Je hebt maar één gek nodig die zo’n bedreiging uitvoert. Dan heb je geen andere keus dan preventief maatregelen te nemen (beveiliging, red.) ter bescherming van je gezin.’’

Hoe voelt u zich nu?

,,Ik voel me sterk omdat ik niet makkelijk opgeef en omdat ik vind dat ik de situatie professioneel tegemoet moet treden. COMM moet in haar kracht teruggezet worden. En mensen mogen kritisch zijn, maar ik zou ze vooral willen oproepen om in het museum te komen kijken. Dat helpt het museum en dan kunnen mensen met eigen ogen zien dat het écht een leuk museum is voor jong en oud. Het werd onlangs nog uitgeroepen tot een van de leukste kindermusea van Nederland.’’