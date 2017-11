Comm wil hypermodern zijn

In het voorjaar van 2016 sloot het Museum voor Communicatie zijn deuren. Bij crisismanager Walraven lag de taak te kijken of er nog toekomst in zat. ,,We hebben de beste mensen in het vak ingehuurd om de levensvatbaarheid te onderzoeken'', zegt hij. ,,De metamorfosen van het Nemo in Amsterdam en het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum hebben als transitievoorbeeld gediend. Ook hebben we veel gesprekken gevoerd met mensen uit het onderwijs. Alles in het gebouw is gestript en gesloopt. We vertellen niet wat communicatie is, maar laten het de mensen ervaren in een hypermoderne ontmoetingsplek.''



Het museum bevindt zich in het pand waar in 1843 het eerste warenhuis van Nederland zijn deuren opende, de Groote Koninklijke Bazar. Na de oorlog vestigde het al in 1929 als een bedrijfsverzameling van de PTT opgerichte Postmuseum er zich. Het zou later transformeren in het PTT-Museum en heette sinds 1999 Museum voor Communicatie. De statuten zijn altijd dezelfde gebleven: 'Het museum wil een levendig platform bieden waar heden, verleden en toekomst van communicatie door een breed publiek kan worden ervaren en geïnterpreteerd'. Walraven: ,,Daarin waren ze hun tijd al ver vooruit.''



Vier etages telt het Comm en elk heeft een eigen thema. Bij binnenkomst loopt de bezoeker langs een wand met spiegels die naar elkaar zijn gericht. ,,Kijk je elke dag in de spiegel en maak je ook zoveel selfies?'' zijn de vragen die daarbij worden gesteld. ,,Je bent gewend aan jouw eigen spiegelbeeld, maar klopt jouw zelfbeeld wel?'' De installatie is zo gemaakt dat zij het eigen spiegelbeeld weer omkeert. 'Dus zie jij jezelf zoals anderen jou zien. Gek hè?', luidt de bijpassende tekst. De spiegel die het museum de bezoekers voorhoudt zit hem ook in het vrij toegankelijke wifi-netwerk. ,,Wie zich hier aanmeldt en akkoord gaat met de voorwaarden, geeft toestemming dat wij zijn of haar telefoon leegtrekken'', zegt Tobias Walraven. ,,Via een workshop kunnen we bezoekers laten zien wat voor informatie ze met hun smartphone allemaal achterlaten en hoe makkelijk dat is voor buitenstaanders en bedrijven om daarmee aan de slag te gaan.''