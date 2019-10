Competitiegenoten VUC en TAC'90 langs de meetlat gelegd: ‘Het swingt nog steeds’

Zeker tiendui­zend bouwvak­kers gaan proteste­ren op Malieveld: ‘Laat materieel thuis’

23 oktober Het is definitief: naar verwachting tienduizend bouwvakkers protesteren volgende week woensdag op het Malieveld in Den Haag. Zij komen in actie tegen de aanpak van stikstofuitstoot.