Compositietekening vrijgegeven in moordzaak Farid uit Houten

17:59 In Emma's Hof, een verborgen Haagse parel, kijkt auteur Tal Maes even om zich heen. ,,Wat een oase van rust'', verzucht ze. Ze zit op een mozaïeken bank, omringd door bomen, planten en bloemen. Even verderop veroorzaakt een beekje een kabbelend geluid. De stadstuin ligt verborgen tussen woonhuizen in de Galileïstraat in het Valkenboskwartier. Wie niet weet van de tuin, zou zo voorbij het zwarte hek lopen of rijden.