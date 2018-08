Concert Anouk op het strand bijna uitverkocht

Wie de Haagse zangeres Anouk nog live wil horen op het strand moet snel zijn. De kaartjes voor het strandconcert Live on the beach op 7 september zijn bijna uitverkocht, meldt de organisatie. 'Voorkom teleurstelling, koop je kaarten nu en sluit samen met Anouk een nu al prachtige zomer af op het strand!', schrijft de organisatie op Facebook.

De Haagse rockzangeres geeft op 7 september een groots strandconcert in Scheveningen. Ze stond er vorig jaar ook met haar band en vond dat een hele bijzondere ervaring. 'Ik heb er nu weer ontzettend veel zin in', laat ze via de site van Live on the beach weten. Het is haar enige 'eigen' show van dit hele jaar.

In het voorprogramma staan Hagenaar Pat Smith, indiepopband Rondé en indieband Mieux. Live on the beach wordt afgesloten met dj-optredens.

Een dag eerder, op 6 september is het de beurt aan Golden Earring. Voor dat concert zijn ook nog kaarten te koop via de website van Live on the beach.