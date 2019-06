Concert van Pink belooft veel goeds voor bezoekers Malieveld

Ergens halverwege het concert in de Arena - Pink is zelf in de coulissen voor een zoveelste kostuumwissel - kleuren de twee hartvormige schermen naast het podium zwart. Op het beeld verschijnen flarden tekst van een gesprek dat de Amerikaanse zangeres onlangs voerde met haar 7-jarige dochter Willow. Het meisje was door leeftijdsgenoten lelijk genoemd: ze zou te jongensachtig zijn. Na de eerste boosheid over die opmerking ('wie heeft dat gezegd en welke 6-jarige moet ik in elkaar slaan?' grapt de Amerikaanse), draait Pink de belediging om in een levensles.