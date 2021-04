Concordia CC is de nieuwe culturele hotspot

Eindelijk weer samen dansen en zingen op school, deze studenten mogen het: ‘Ben zo blij’

20 april Op de theateropleiding Dutch Academy of Performing Arts (DAPA) van ROC Mondriaan zijn ze er dolgelukkig mee. Eíndelijk kunnen ze weer samen in Het Koorenhuis in Den Haag dansen, zingen en acteren, in plaats van in hun slaapkamer.