Condoleances voor Willie Dille: 'Hopelijk heb jij je rust gevonden'

Sinds gisterochtend zijn er meerdere berichten geplaatst op de website. 'Willie, dank je wel voor je geweldige inzet bij jeugd - en pleegzorg in de raadscommissievergaderingen', zo schrijft iemand. 'We zaten vaak naast elkaar in de raadzaal en hadden ruimte voor overleg. Daarnaast deelden wij vertrouwelijke informatie, waarvan we allebei wisten dat het veilig was bij elkaar. Je kritische vragen leverde bij mij bewondering op, omdat deze vaak een onverwacht aspect van het onderwerp betroffen. Waarom heb ik je niet kunnen helpen?'