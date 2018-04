Conferentie met 'haatimam' Fawaz verplaatst naar Hilversum

Waar in Hilversum de conferentie zal zijn, is niet bekend. De organisatoren besloten een nieuwe locatie te zoeken nadat zij uit de media hadden vernomen dat de Israëlische ambassade ook gevestigd is in het pand waar het evenement zou plaatsvinden.

Gisteren lichtte BM het besluit in een persverklaring toe. 'Wij willen principieel niet in één gebouw zitten met de vertegenwoordigers van een schurkenstaat', aldus de organisatie. Ook zou het zalencentrum volgens BM valselijk hebben geclaimd dat er nooit een reservering voor het evenement is gemaakt.

Haatpreken