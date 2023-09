Conflict bij school loopt uit de hand: jongen (14) pakt agent met nekklem, twee gewonden bij worsteling

Scholen hopen op voortzet­ting van schoolmaal­tij­den: ‘Dit moet structu­reel worden geregeld, armoede bestaat echt’

Schooldirecteuren in Den Haag willen ook de komende jaren gratis schoolmaaltijden aan blijven bieden aan hun leerlingen. Deze regeling van het Rijk loopt eind dit jaar af. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Hoewel er signalen zijn dat het kabinet volgend jaar door wil met dit initiatief. ,,We hebben een structurele oplossing nodig. Want armoede bestaat echt in Nederland.’’