Conflict loopt uit de hand: grote groep buurtbewoners keert zich tegen drie personen in auto

Bij de politie kwam gisteravond een melding binnen over een conflict tussen een groep jongeren en drie personen die in een auto zaten. Een buurtbewoner die op het conflict was afgekomen kreeg daarbij een klap van iemand die in de auto zat. ‘Dit zorgde ervoor dat het conflict escaleerde en dat een grote groep zich keerde tegen de drie mannen uit de auto. Hierbij kregen de drie enkele trappen en klappen’, laat de politie weten.



Volgens de agenten werd de situatie zo dreigend dat drie personen zijn meegenomen. Zij zijn later in het ziekenhuis nagekeken. Niemand is aangehouden. ‘De zaak is nog in onderzoek.’