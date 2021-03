Conflict tussen exploitant en eigenaren van Tennispark Marlot: ‘Betreurenswaardig dat hij weigert te ontruimen’

video Politie deelt klap uit aan Haagse onderwe­reld

10 maart De politie heeft dinsdag een klap uitgedeeld aan de Haagse onderwereld. Zes leden van een vermeende drugsfamilie zijn gearresteerd, net als twee Britten die op een jacht in de Scheveningse haven drugs vervoerden. Daarnaast waren er nog invallen in de Lisztstraat in de Haagse wijk Loosduinen en in een pand in Nootdorp.