Conflict tussen gemeente en agrariër: ‘Zit niemand in de weg’

‘Ze zijn aan het filmen terwijl mijn man dood ligt te gaan!’

8:58 ‘We hebben hier als politie helaas geen woorden voor.’ Dat schrijft een agent van politiebureau Jan Hendrikstraat in een blogpost over een reanimatie gisteravond in de Grote Marktstraat in Den Haag. Omstanders filmden hoe een man – onder toeziend oog van zijn vrouw – werd gereanimeerd.