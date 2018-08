Connexxion dient bezwaar in tegen overname busvervoer door EBS

Het aanbod van het busbedrijf zou in de sollicitatieprocedure te weinig punten toebedeeld hebben gekregen, volgens een woordvoerder. Connexxion denkt dat dit te wijten is aan 'inhoudelijke fouten' van de metropoolregio.



Daarnaast vindt het bedrijf dat de bieding van EBS niet volledig voldeed aan de eisen van de MRDH. Daarom vraagt Connexxion om een herbeoordeling. Het bedrijf wil pas meer details bekend maken over de exacte inhoud van de klachten wanneer het bezwaar officieel behandeld is.



EBS vindt de aantijgingen van Connexxion moeilijk te beoordelen. Volgens woordvoerder Jasper Vermeer zouden beide bedrijven niet precies moeten weten hoe elkaars biedingen er inhoudelijk uitzagen. ,,Het is daarom interessant dat ze menen dat ons aanbod niet voldeed aan de eisen. Wij zijn namelijk van mening dat het goed in elkaar zat.'' Het Israëlische busbedrijf ziet de beoordeling van het bezwaar daarom positief tegemoet. ,,We blijven ons in de tussentijd voorbereiden op het overnemen van de taken in de regio Haaglanden.''



Tussen Connexxion en EBS bestond tot op heden 'een prima relatie', zegt Vermeer. ,,In de regio's waar wij de concessies hebben overgenomen, hebben we altijd constructief overlegd en bestond er een professionele werkrelatie.''