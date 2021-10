Conny was niet alleen als werkende moeder haar tijd vooruit, maar ze racete ook in rode Ford Cortina

technische dienst Dit Nederlands bedrijf ontwerpt betaalbare medische apparatuur voor arme landen

24 oktober Medische apparatuur in het Westen is vaak onnodig gecompliceerd. En door het gebruik van wegwerponderdelen - in verband met hygiëne - prijzig en weinig duurzaam. Om zorg in lage- en middeninkomenslanden toegankelijk te houden, ontwerpt Layco daarom duurzame, robuuste en vooral betaalbare alternatieven.