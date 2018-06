Consulaat doet niet mee aan discussie om Turkse borden

,,Wij willen geen commentaar geven'', meldt een zegsman van de consul general. En dus gaat het Turkse consulaat niet mee in de ontstane discussie. Een van de consuls uit Turkije laat weten dat de Haagse borden niet verboden zijn en dat over plaatsing ervan nadrukkelijk met de gemeente en met de hulpdiensten is overlegd.



Turkse Hagenaars vinden de discussie over de borden langs de weg, waarop ook een Turkse tekst staat, belachelijk. ,,Voor oudere Turken die de Nederlandse taal wel spreken maar die niet kunnen lezen is deze tekst, in het Turks, nodig'', reageert een jonge vrouw. Haar schoonzusje snuift. ,,De VVD zoekt een probleem. Nu hebben ze weer wat gevonden'', refereert ze aan de kritiek die de liberalen hebben geuit.



Meer dan 42.000 Nederlandse Turken uit heel Nederland kwamen sinds vrijdag naar het stemlokaal aan de Werf in Den Haag. A. uit Eindhoven was er gisteren met zijn vrouw en kindje. Hij begrijpt de kritiek op de 'Turkse verkeersborden' wel, maar vindt die ook overtrokken. ,,Het is een onnodige discussie. Wij hebben wel belangrijker zaken te bespreken. Aan de andere kant heeft de VVD een punt. Je moet wél de taal spreken.''



Hagenaars reageren verdeeld op sociale media. ,,Jeetje, wat kunnen mensen een drama maken om niks'', klinkt het. Andere mensen klinken aangeslagen: ,,Je voelt je niet meer thuis in eigen land.''