Contact met buitenaards leven, was ons ook beloofd. Wat we hebben gekregen? De Meilandjes

Wij ook, maar dan anders. Wat is de verwachting voor uw eigen portemonnee in 2022? Er komt meer ruimte. Die van de wethouder is al een tijdje leeg. Vandaar dat er geen geld is voor onderhoud aan de volautomatische parkeergarage aan de Apeldoornselaan. Die gaat inmiddels 15 jaar mee. Er is geen moer aan onderhoud gedaan en nu draait de boel in de soep. Er is ook helemaal geen geld voor. Niemand heeft eraan gedacht om te sparen voor de toekomst, laat staan dat er een onderhoudsplan is.