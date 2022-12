Containers op slot rond oud en nieuw? Hier kun je afval wegbrengen

Update Man mogelijk vanwege geaardheid mishandeld op straat: politie zoekt vier verdachten

Een 27-jarige Hagenaar die vrijdagavond op weg was naar Den Haag Centraal Station is in de trein lastiggevallen door een groep jongens, mogelijk vanwege het feit dat hij homoseksueel is. Toen hij eenmaal was uitgestapt is hij ook nog eens flink toegetakeld op straat.

18 december