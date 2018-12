Controles bij deur universiteit in Den Haag om pietenrel

Zo’n 400 studenten hadden via Facebook aangegeven de bijeenkomst te willen bezoeken. Dit riep weer reacties op van studenten die voorstander zijn van Zwarte Piet. Zij kondigden aan op 5 december de confrontatie aan te gaan. Kick Out Zwarte Piet kon de veiligheid niet garanderen en laste de bijeenkomst af. Daarmee is volgens de studenten de dreiging niet weg. Zij hebben veiligheidsmaatregelen geëist. De universiteit kondigde vanavond de toegangscontroles aan.



Studenten betrokken bij Kick Out Zwarte Piet vinden de reactie van de universiteit niet erg bevredigend. ,,Het is een symbolisch statement. Het zijn studenten zelf die de dreiging veroorzaken en zij hebben een pas om binnen te komen. Dus wat is dan het nut van toegangscontroles?’’ Volgens deze studenten is de dreiging met name afkomstig van eerstejaars studenten Security Studies.



