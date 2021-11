Corien Glaudemans gaf oorlogsslachtoffers een gezicht: ‘Ik ken de kelders en zolders van Den Haag’

video Het tot nu toe onbekende drama van familie De Groot: deze Joodse meisjes mochten nooit volwassen worden

Twee zusjes die breed lachend de filmcamera in kijken. De een draagt een grote strik in haar haren, het jongere meisje heeft een wilde haardos. Het liefdevolle tafereel is te zien op nieuw opgedoken beelden uit de oorlogstijd. Niemand herkende de meisjes. Nabestaanden van de maker schonken de video’s onlangs aan het Haags Gemeentearchief. Zij vonden het antwoord op de vraag: Wie zijn deze zusjes die nooit volwassen mochten worden?

10 november