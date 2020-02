Corona-angst: Dalton Den Haag cancelt reis naar Veneto

EVEN VRAGEN AANDe uitwisselingsreis naar Italië voor leerlingen van 2 havo en 2 vwo van Dalton Den Haag geldt als hét hoogtepunt van het jaar. Maar de leerlingen gaan volgende week helemaal nergens heen. De trip is gecanceld vanwege het risico op besmetting met het coronavirus. Leerkracht Frank van Beek baalt.

Een moeilijk besluit?

,,Ja en nee. Ja, omdat ik 24 leerlingen hartstikke teleurstel. Die hebben allemaal hun best gedaan eerder dit jaar om hun Italiaanse leeftijdgenoten een prachtige tijd te geven in Den Haag. Volgende week was het hun tijd om rondgeleid te worden in Italië. Dat is zoiets bijzonders. Velen gaan voor het eerst vliegen en dan ook nog zonder ouders: ontzettend spannend en leerzaam. Toch was het besluit snel genomen. De gezondheidsrisico’s zijn simpelweg te groot.”

Want wat is de situatie nu in dat deel van Italië?

,,Die is behoorlijk zorgelijk. We zouden naar de regio Veneto gaan. Op 90 kilometer afstand is de stad Padua, waar al vier mensen zijn omgekomen. De scholen in de wijde omgeving zijn gesloten en ook de leuke tripjes die we hadden bedacht, zijn nu niet te organiseren.”

Jullie zouden vanaf 4 maart acht dagen op pad gaan. Gaan de leerlingen dan nu iets anders leuks doen?

,,We zijn van alles aan het bekijken, maar zoals het er nu naar uitziet gaan ze al die dagen gewoon naar school, net als de rest van het jaar. Natuurlijk is dat hartstikke zuur en wie weet dat we later dit jaar nog wel iets kunnen organiseren. Maar vooralsnog zie ik geen andere optie.”

Vrijwel elke leerling van jullie school bezoekt een keer het buitenland. Waarom eigenlijk?

,,Ze worden er zoveel wijzer van. Zeker voor die uitwisselingsprogramma’s geldt dat er dikwijls mooie vriendschappen ontstaan. Elk jaar zoekt een of meer leerlingen van ons zijn of haar uitwisselingsmaatje weer op tijdens de zomervakantie. Ik had dat deze leerlingen ook gegund, maar het is niet anders. De gezondheid van deze jonge mensen gaat toch echt boven alles.”