Corona-app peilt m’n gezondheid, maar ook mijn gedrag

Commentaar Laat deze crisis het begin van wat nieuws zijn

9:38 Terwijl ons leven piepend en krakend tot stilstand is gekomen, maken we de rekening op. Hoe gaan we straks verder, vaak met meer schulden en minder inkomsten?, schrijft Axel Veldhuijzen, chef AD Haagsche Courant in zijn wekelijkse rubriek Commentaar.