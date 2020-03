Corona dwarsboomt klassiekersdroom: 'Niet bang om ziek te worden'

Helena van Troje zet met 250 kostuums, 30 pruiken en explosieve muziek de schouwburg op zijn kop

14 maart Het is spitsuur in het kledingatelier van Het Nationale Theater. Afgelopen week is de eerste doorloop met kostuums geweest van de nieuwe voorstelling Trojan Wars. ,,In het echt ziet het er allemaal net iets anders uit dan op papier”, zegt kostuumontwerpster Carly Everaert.