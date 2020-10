Corona of niet, Jan Zoet gaat er van uit dat Amare volgend jaar opent: ‘Moet het huis van alle Hagenaars worden’

Jan Zoet (62) heeft al een lange staat van dienst in de theaterwereld voordat hij op 1 februari de nieuwe baas werd van het Zuiderstrandtheater. In de zeven jaar daarvoor leidde hij de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Eerder was hij zakelijk leider van Theatergroep Hollandia en gedurende 15 jaar directeur van de Rotterdamse Schouwburg. ,,Het was helemaal niet mijn plan om de Academie voor Theater en Dans te verlaten”, zegt hij. ,,Ik had het daar uitstekend naar mijn zin. Ik werd gewezen op deze functie nadat er bij de eerste selectieronde geen geschikte kandidaat was gevonden.”