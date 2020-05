Corona zet Mirte op scherp: Een biertje van brood en aardappelen

De geestelijk moeder van I Change the value of food stond wel even te shaken toen begin maart haar kersverse ‘Broedplaats’ voor verantwoord omgaan met voedsel op slot moest. Met haar organisatie probeert Mirte Delftenaren en iedereen buiten de stad die naar haar ideeën wil luisteren, bewust te maken van de berg voedsel die we jaarlijks met elkaar weggooien. En vooral dat dit anders kan en moet.