Coronaclusters op het werk blijven een ding: ‘Vooral met fysiek vergaderen gaat het nog wel eens mis’

Op zoek naar een illegale knipbeurt? ‘Mijn man haalt je op, niemand hoeft dit te weten’

14 januari Kappers in Den Haag krijgen via de achterdeur verzoekjes van mensen die omhoog zitten met uitgroei of te lange lokken. Ze bieden een vette fooi aan voor een piekfijne coupe, of vragen om een malafide kappersbeurt nu kapsalons nog langer op slot blijven. ,,De dames zeggen: Mijn man haalt je op, niemand komt het te weten.”