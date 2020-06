Coronacrisis kost Den Haag dit jaar tussen de 81 en 131 miljoen euro

De financiële gevolgen van de coronacrisis overstijgen de ‘spankracht’ van Den Haag, zegt wethouder Boudewijn Revis van financiën: ,,We zullen ondersteuning van het rijk nodig hebben.” Eerder stelde de rijksoverheid de zwaargetroffen gemeenten in ons land een bedrag van 566 miljoen euro in het vooruitzicht. Een verdeling van dat geld is nog niet gemaakt.

Gezond

Wethouder Revis benadrukt verder dat het van groot belang is dat de gemeente financieel gezond blijft. ,,Daarom moeten we en gaan we alle zeilen bijzetten om in het najaar een degelijke begroting te maken”, zegt hij. ,,En daarbij houden we er rekening mee dat we de komende maanden de nodige stevige besluiten zullen moeten nemen.”