Coronademonstranten trekken door Den Haag: ‘Het is nog niet voorbij’

Een groep demonstranten is vanmiddag afgereisd naar het Malieveld in Den Haag om actie te voeren tegen het coronabeleid. ,,Het is nog niet voorbij.”

Hoewel een groot deel van Nederland weer aan het genieten is van alle vrijheden maakt actiegroep ‘Samen voor Nederland’ zich druk over het feit dat ‘de spoedwet weer is verlengd, de coronapas de koeling in is gegaan, er 30 miljoen extra is uitgetrokken voor verdere ontwikkeling van de coronapas.’ ,,Veel mensen lijken het niet te beseffen, maar we worden zo langzamerhand een Chinees model ingerold”, zegt woordvoerder Mordechai krispijn.

‘Samen voor Nederland’ wil met de demonstratie van vandaag een statement maken richting de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Het is nog niet voorbij. De verkiezingen staan voor de deur. Als mensen zich nog afvragen waarom we weer zijn ‘vrijgelaten’, denk even na. Ineens bestaat corona niet meer. Het moet een keer klaar zijn in Den Haag.”

Route

De demonstratie is van te voren aangemeld bij de gemeente. ,,De samenwerking met de gemeente en politie is soepel verlopen. De aangevraagde route is goedgekeurd.”

De groep loopt vanmiddag in een stoet vanaf het Malieveld langs de tijdelijke Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg en het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan. ,,Daarna vervolgt de route over het Schenkviaduct, richting Grote Markt, Torenstraat, Koninklijke Stallen weer terug naar het Malieveld.”



Om 16.00 uur is de actie afgelopen.

