Coronagekakel: ‘De echte test komt nog, volgend jaar. Recessie. Werkelozen. Inflatie’

Nieuwjaars­duik Schevenin­gen misschien met kleine groep

9 oktober Unox, die jaarlijks de Nieuwjaarsduik in Scheveningen organiseert, heeft nog niet de handdoek in de ring gegooid. In samenwerking met de gemeente kijkt ze naar de mogelijkheden om de duik op 1 januari in een kleine groep door te laten gaan.