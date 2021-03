Coronakapsels lopen behoorlijk uit de hand: ‘Elvis zou jaloers op me zijn’

Hé kijk, schakers op de Grote Markt: ‘Elke week zitten we op een ander plein’

28 februari De Netflixserie ‘The Queen’s Gambit’ gezien? Mede door deze populaire serie is schaken hip. ,,Wij waren altijd al hip. Het spelletje is niet veranderd, maar de ogen van de mensen zijn nu wel geopend”, aldus Mike Hoogland voorzitter van Schaakhuis En Passant in Den Haag.