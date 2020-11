Coronaklachten? Door uitbreiding GGD-teststraten kun je dezelfde dag nog terecht voor een gratis test in Haagse regio

Column ‘Aftrekchi­ne­zen’ versprei­den zich over de stad als vlooien over een baviaan

6:01 ‘De Week van Laak’, zo heet de politieactie die de afgelopen week deze wijk terroriseerde. Er werden verschillende misstanden geconstateerd. De gebruikelijke wiethokken, wat andere drugs, verkeersovertredingen, coronaboetes, ach, het is makkelijk scoren daar. Het is altijd raak in Laak. Er zijn meer sociaal zwakke buurten in Den Haag, zoals het Binnenhof. Maar daar zie je de kitterij nooit.