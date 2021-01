Coronanieuws | 10 personen overleden en 332 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 13 januari.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 332 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 261. In totaal zijn er tien personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus in de hele regio. Het gaat om drie Hagenaars, een Rijswijker, een Wassenaarder, een Delftenaar en vier zoetermeerders.



In Den Haag werden er het afgelopen etmaal 138 nieuwe besmettingen geregistreerd. In Delft waren dat er 40, in Westland 51 en in Zoetermeer 31.



Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 138

Rijswijk + 15

Wassenaar + 15

Voorschoten + 16

Leidschendam-Voorburg + 17

Delft + 40

Pijnacker-Nootdorp + 5

Zoetermeer + 31

Westland + 51

Midden-Delfland + 4

Landelijk gezien

Na vijf achtereenvolgende dagen waarop het aantal coronagevallen daalde, is het aantal woensdag landelijk gezien weer iets gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend werden 6148 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Op woensdagen zijn er meestal meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde. Het cijfer van deze woensdag ligt wel lager dan eerdere woensdagen.

In de afgelopen zeven dagen steeg het aantal gevallen met bijna 48.400, wat neerkomt op 6916 per dag. Voor de vijfde dag op rij ligt het dagcijfer onder het gemiddelde van de week.

Verder in het coronanieuws

Ook hier Britse coronavariant opgedoken

Voor het eerst is ook de Britse variant opgedoken in Haaglanden, waaronder Den Haag, Zoetermeer, Delft en Westland vallen. Waar en bij wie de mutant is gevonden, wil GGD Haaglanden niet zeggen.

Delft legt zich neer bij verlengde lockdown

Een verlenging van de harde lockdown vinden de Delftenaren noodzakelijk kwaad: niet leuk, wél heel begrijpelijk. ,,Blijkbaar is het nodig dat we dit nog even volhouden.”

Ongekend druk in Westlandse bossen en op het strand

Het is ongekend druk in de Westlandse natuur. In de coronacrisis trekken mensen er massaal op uit om wat anders te zien dan de binnenkant van hun huis. ,,Nu moeten we nog leren die natuur écht te waarderen en goed te behandelen.”

Ipse

Ipse de Bruggen start maandag 18 januari 2021 op buurtschap Craeyenburch in Nootdorp met de vaccinatie van cliënten met een verstandelijke beperking. Ipse de Bruggen is door het ministerie van VWS uitgenodigd om al komende week een deel van de cliënten te vaccineren met het Pfizer vaccin.

