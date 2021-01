Coronanieuws | 8 personen overleden en 545 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 7 januari.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 545 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 469.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 233 besmettingen bij. In Delft 48, in Westland 77 en in Zoetermeer 55. Twee Hagenaars, drie personen uit Leidschendam-Voorburg en drie Zoetermeerders zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 233 , twee personen overleden

Rijswijk + 19

Wassenaar + 22

Voorschoten + 15

Leidschendam-Voorburg + 33, drie personen overleden

Delft + 48

Pijnacker-Nootdorp + 28

Zoetermeer + 55, drie personen overleden

Westland + 77

Midden-Delfland + 15

Landelijk gezien

In heel Nederland zijn er 9737 nieuwe besmettingen vastgesteld door het RIVM. Dat zijn er 2609 meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook toe, met 734. De stijging zet dus door en neemt zelfs toe.

Verder in het coronanieuws

Kapster Linda nam groot risico en opende salon in coronatijd

Voor de Maaslandse hairstyliste Linda van Halderen is de lockdown een harde klap. Binnen drie maanden moest zij haar net geopende Lin Instore in Schipluiden sluiten. Wij spraken haar voor de rubriek Golfbrekers.

Eerste Zoetermeerse prik

Ook in Zoetermeer zijn de vaccinaties voor het coronavirus begonnen. Aan Yvonne Linschoten-Snoey, ic-verpleegkundige van het LangeLand Ziekenhuis, de eer.

Spoeddebat over schoolkeuze

Geef Haagse groep achters en hun ouders dit jaar extra tijd om tot een goede schoolkeuze te komen. Dat vinden de fracties van VVD en D66 in de raad, die hierover vandaag een spoeddebat gaan aanvragen. ,,In Rotterdam en Amsterdam kan het wel, waarom hier niet?”

Nood is hoog bij HMC

Vijf van de zeven extra ic-bedden waarmee HMC maandag is opgeschaald om de intensieve zorg te geven aan corona- en kankerpatiënten, mensen met herseninfarcten en slachtoffers van ongelukken, zijn al bezet. Bestuursvoorzitter Ingrid Wolf vraagt voor de tweede keer dringend om hulp, ook bij de zorgverzekeraars.

Honderden mbo-studenten leren vaccineren

VIDEO | ROC Mondriaan gaat 280 studenten van de opleidingen Doktersassistent en Apothekersassistent de komende weken in sneltreintempo leren vaccineren. Bekijk hieronder de beelden.

