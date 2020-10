Coronaregels lastig te handhaven, zegt burgemeester Van Zanen: ‘Burgers moeten elkaar er op aanspreken’

Bij excessen grijpt de overheid in, met in het uiterste geval sluiting. Maar overal toezicht is onmogelijk, en ook ongewenst zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden in reactie op de lockdownmaatregelen die dinsdagavond zijn aangekondigd. Die zijn volgens hem een ‘hard gelag’. ,,Vooral voor de mensen die zich wel aan de voorschriften hebben gehouden.”



Haaglanden was één van de regio’s waar lokale maatregelen werden ingevoerd, maar ook in combinatie met de landelijke maatregelen van twee weken geleden is het effect ‘onvoldoende om blij van te worden’.