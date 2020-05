Coronaterrassen moeten zomer Haagse horeca redden: ‘Er zijn genoeg mooie plekken voor popup terrassen’

En weer is het raak in Leidschen­dam: Dit keer brand bij een afvalcon­tai­ner

8:15 Aan het Amstelhof in Leidschendam heeft vannacht brand gewoed in en buiten een afvalcontainer. Volgens calamiteitensite Regio15 werd de brand gesticht. Een politiehelikopter vloog na de brand van vannacht enige tijd boven Leidschendam, vermoedelijk in verband met het vuur.