Coronatest komt naar je toe, GGD gaat mobiel testen

De grote steden blijken uit de cijfers van het RIVM de nieuwe brandhaarden van coronabesmettingen. Annette de Boer, directeur van de GGD Haaglanden, ziet dat Den Haag in de cijfers ‘iets minder rood kleurt’ dan Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. ,,Er is zeker ook wat aan de hand in Den Haag, maar je ziet dat de epidemie zich vanuit Brabant eerst naar Rotterdam en Utrecht heeft verspreid. In Amsterdam zie je meer verkeer op straat dan in Den Haag. Om besmettingen te voorkomen blijft het devies: vermijd drukke plekken, houd 1,5 meter afstand en was vaak je handen. Echt, het helpt”.